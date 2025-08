Incendio Scapigliato, FdI: “Quanto costa al giorno il blocco di Scapigliato? Siete assicurati? Chi pagherà davvero? I cittadini?”

Home

1 Agosto 2025

Scapigliato: licenziamenti, dubbi sull’incendio e timori per la TARI

A distanza di oltre un mese dall’incendio divampato all’interno della discarica di Scapigliato, Fratelli d’Italia rompe il silenzio. In un comunicato firmato dal consigliere comunale Stefano Scarlascia e dai membri del coordinamento locale Marino Fraioli e Fabio Niccolini, il partito chiede chiarezza sui fatti, sui responsabili e soprattutto sulle possibili ricadute economiche sui cittadini, con particolare riferimento alla tassa sui rifiuti.

Il gruppo FdI afferma di aver volutamente evitato commenti a caldo, in attesa di elementi più solidi e verificabili sull’accaduto. Tuttavia, le recenti decisioni che hanno portato al licenziamento di un dipendente e alla sospensione di altri due, hanno sollevato nuove domande.

«La durezza del provvedimento lascia intendere che l’azienda sia in possesso di elementi molto forti – si legge nella nota – come ad esempio l’ammissione dei dipendenti di essersi allontanati per circa un’ora dalla loro postazione». Una giustificazione legata al caldo, riportano i firmatari, sarebbe stata persino derisa con sarcasmo.

FdI sottolinea inoltre un punto centrale: a che ora, e da parte di chi, è partita la prima chiamata ai Vigili del Fuoco? Una risposta chiara a questa domanda – dicono – aiuterebbe a ricostruire la catena degli eventi in modo più oggettivo.

Oltre all’aspetto disciplinare, il comunicato punta il dito anche sulle possibili conseguenze economiche; «Quanto costano, ogni giorno, i danni causati dal blocco di Scapigliato? Sono coperte da assicurazione anche se venisse accertata la responsabilità dei dipendenti?». Ma soprattutto: chi pagherà davvero? Il timore, espresso esplicitamente, è che tra qualche mese i cittadini si ritrovino a dover affrontare un nuovo aumento della TARI, magari senza spiegazioni.

FdI riconosce il valore dell’impegno politico per la tutela dei lavoratori coinvolti, ma avverte anche del rischio che, passata l’emergenza, si cerchi di chiudere il caso in silenzio, lasciando i costi a carico della collettività. «Chi ha pagato, paga e pagherà la TARI – concludono – ha diritto a risposte precise, chiare e immediate».

