Incendio scooter alla Guglia, Perini (FdI): “Qui si vive nella paura, le case popolari non possono essere rifugio per chi delinque”

24 Dicembre 2025

Livorno 24 dicembre 2025

Momenti di paura nella notte alla Guglia, La notte scorsa uno scooter è andato a fuoco alla Guglia intorno alle 4 di mattina, Le fiamme, rapidamente domate, hanno danneggiato anche un’auto parcheggiata accanto.

Sull’episodio avvenuto nel cortile di un condominio è intervenuto con una dura dichiarazione video il consigliere comunale Alessandro Perini (Fratelli d’Italia), che ha puntato l’attenzione sul clima di insicurezza che, a suo dire, caratterizza da tempo le case popolari della Guglia.

“È Natale, ma qui il clima rimane sempre lo stesso: quello della paura – afferma Perini –. Ieri notte questo motorino è stato dato alle fiamme, l’incendio si è allargato anche all’auto parcheggiata accanto e ad altri mezzi. Ma soprattutto dietro ci sono le prese del gas: una situazione esplosiva che poteva davvero uccidere molte persone, perché questi sono palazzi pieni di famiglie”.

Secondo il consigliere, quanto accaduto sarebbe riconducibile a un contesto di degrado e illegalità noto da tempo. “Qui c’è un forte giro di spaccio, sotto gli occhi di tutti. Le persone che spacciano perdono persino la droga per strada. In tanti stanno andando via da questo quartiere perché hanno paura perfino a entrare e uscire di casa”.

Perini ha voluto chiarire che il proprietario dello scooter incendiato è completamente estraneo a qualsiasi attività illegale. “È una vittima di questa situazione – sottolinea – e la cosa paradossale è che dovrà essere lui a pagare lo smaltimento di ciò che resta del suo mezzo. È un’ingiustizia inaccettabile”.

Nel suo intervento, il consigliere comunale ha poi richiamato il tema dell’assegnazione delle case popolari. “Le abitazioni pubbliche non devono essere date a chi le usa per spacciare o a chi commette reati. Eppure questo accade molto spesso. Ho ricevuto numerose segnalazioni di persone che spacciano e allo stesso tempo vivono in alloggi popolari”.

Per questo motivo, Perini ha ricordato di aver presentato nei mesi scorsi un’interrogazione al sindaco per sapere quante persone, in base alla legge, abbiano perso la casa popolare a causa di reati commessi. “La risposta è stata assurda: solo due persone in sette anni, dal 2019 ad oggi”.

“L’alloggio popolare è un aiuto fondamentale – conclude – ma va garantito a chi ne ha bisogno e soprattutto a chi rispetta le leggi e gli altri cittadini. Se questo non accade, la casa va tolta”.

I residenti del palazzo, intanto, stanno raccogliendo firme che il consigliere si è impegnato a portare all’assessore al sociale, chiedendo provvedimenti concreti per allontanare chi non rispetta le regole. “Continuate a mandarmi le vostre segnalazioni – ha assicurato Perini – io continuerò a occuparmene e a stare con il fiato sul collo di chi ha responsabilità ma non se ne fa carico”.

Il consigliere ha infine rivolto un augurio di serenità ai residenti e alle loro famiglie in vista delle festività natalizie.