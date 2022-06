Home

Incendio sugli scali Manzoni, un ustionato e un poliziotto intossicato (Foto e Video)

21 Giugno 2022

Incendio sugli scali Manzoni, un ustionato e un poliziotto intossicato (Foto e Video)

21 Giugno 2022

Livorno 21 giugno 2022

Poco prima delle 09. 15 di questa mattina in una cantina sugli scali Manzoni si è sviluppato un incendio

Da una prima ricostruzione fatta in loco, sembra che per cause ancora da accertare sia andata a fuoco una imbarcazione all’interno della cantina.

Alcuni residenti riferiscono di aver sentito un boato e poi hanno visto un intenso fumo nero. Il fumo nero è stato visto da tutta la città

A causa delle fiamme è rimasta ustionata una persona che soccorsa dalla misericordia di Livorno è stata trasportata nel reparto ustionati di Cisanello (Pisa). L’altra ambulanza giunta sul posto; si è invece presa cura di un poliziotto che è rimasto intossicato mentre tentava di aiutare le persone nella cantina.

Sul posto due autopompe dei vigili del fuoco, un furgone posizionato lungo la rampa di accesso alla cantina e i vigili del fuoco sommozzatori intervenuti col gommone. Oltre ai vigili del fuoco, presenti polizia, due ambulanze dell’SVS, protezione civile e polizia municipale.

Attualmente gli scali Manzoni dalla parte di piazza Cavour sono ancora chiusi al traffico

Le fiamme dentro la cantina

Il fumo nero visto dalla città

