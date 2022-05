Home

Cronaca

Aree pubbliche

Incendio vicino al canile municipale vigili del fuoco al lavoro (Foto e video)

Aree pubbliche

28 Maggio 2022

Incendio vicino al canile municipale vigili del fuoco al lavoro (Foto e video)

Livorno, 28 maggio 2022

E’ in corso un incendio un incendio di sterpaglie e canneti in via Pian di Rota a poco distante dal Canile Municipale

Le fiamme si sono sviluppate ad una trentina di metri dopo il cancello di ingresso del canile, attualmente sul posto due squadre dei vigili del fuoco e l’antincendio dell’Svs

Il canile data la direzione del vento e l’intervento dei vigili del fuoco non ha interessato il canile, al momento le fiamme si stanno propagando nella zona verso Vallin Buio

Notizia in aggiornamento

Il punto dov’è iniziato l’incendio



Le fiamme che si propagano verso Vallin Buio



CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin