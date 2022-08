Home

14 Agosto 2022

Incendio vicino alle case in via dell’Uliveta (Video)

Perini: "situazione di pericolo concretizzata"

Livorno 14 agosto 2022

Incendio in via dell’Uliveta. Intorno alle ore 23. 40 di ieri sera, sono andate a fuoco delle balle di fieno in un campo vicino alle abitazioni.

L’incendio ha iniziato a estendersi ed i residenti preoccupati sono scesi in strada. Sul posto i vigili del fuoco ed i carabinieri

Al momento non si conoscono ancora le cause del rogo.

Il consigliere comunale Alessandro Perini (Lega) interviene ricordando che in passato aveva già segnalato all’Amministrazione comunale la presenza pericolosa di queste balle di fieno ed era riuscito a farle allontanare dalle case.

“Anche in questo caso si trattava di una situazione di evidente pericolo, che ovviamente si è puntualmente concretizzato. – dichiara Perini che prosegue.- Pare che l’incendio sia nato dall’esplosione di alcuni fuochi d’artificio”.

