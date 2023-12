Home

23 Dicembre 2023

Inceneritore, Europa Verde: basta spese inutili, stop per sempre

Livorno 23 dicembre 2023 – Inceneritore, Europa Verde: basta spese inutili, stop per sempre

La questione dell’inceneritore di Livorno è un tema di grande rilevanza per la nostra comunità e per l’ambiente. È ormai evidente che l’inceneritore, considerato superato rispetto alla concezione dell’economia circolare, rappresenta un peso economico insostenibile per la nostra città. Ci pare inutile e dannoso spendere altri soldi per riparare un impianto costoso e antieconomico.

I costi superano di gran lunga i ricavi, con una perdita di circa 10.000€ al giorno. Questo dato allarmante si traduce in una perdita di due milioni e cinquecentomila euro ogni anno, un costo che la nostra comunità non può più sostenere.

Riteniamo che sia giunto il momento di porre fine a questa perdita economica e di cercare soluzioni alternative che consentano un risparmio sostanziale. L’azienda deve essere trasparente riguardo ai propri conti e garantire la sostenibilità economica delle proprie operazioni.

È necessario agire con urgenza per porre fine a questa situazione e trovare soluzioni sostenibili che rispettino l’ambiente e garantiscano un uso efficiente delle risorse.

Siamo pronti a collaborare con le autorità competenti e con l’azienda stessa per individuare alternative all’incenerimento che siano economicamente vantaggiose e rispettose dell’ambiente. È tempo di agire con responsabilità e lungimiranza per il bene della nostra comunità e del nostro pianeta.

Il Direttivo di Europa Verde Livorno

