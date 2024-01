Home

Cronaca

Inceneritore, Europa Verde: “esborso finanziario insostenibile, prendere atto della gravità della situazione”

Cronaca

18 Gennaio 2024

Inceneritore, Europa Verde: “esborso finanziario insostenibile, prendere atto della gravità della situazione”

Livorno 18 gennaio 2024 – Inceneritore, Europa Verde: “esborso finanziario insostenibile, prendere atto della gravità della situazione”

“La recente decisione di non procedere con lo spegnimento definitivo dell’inceneritore di Livorno rappresenta una notevole mancanza di lungimiranza da parte della maggioranza di centro-sinistra. Con questo atto, si è persa un’opportunità cruciale di promuovere un approccio più sostenibile ed ecologico allo smaltimento dei rifiuti nella nostra città”.

Lo dichiara Europa Verde che prosegue:

“È evidente che l’inceneritore, ormai giunto al termine della sua vita operativa, richiede interventi di manutenzione significativi e non può più essere considerato una soluzione efficace né sostenibile.

La scelta dell’amministrazione di non intraprendere azioni decise verso la chiusura dell’impianto solleva serie preoccupazioni e pone in dubbio la sua volontà di collaborare con Europa Verde verso un futuro più verde e sostenibile per Livorno.

La cittadinanza si interroga legittimamente sulle motivazioni che stanno dietro la decisione di investire risorse finanziarie consistenti nella riparazione di un impianto destinato a funzionare per un periodo limitato.

Con un costo stimato tra i 15 e i 30 milioni di euro per soli tre anni di operatività, senza considerare le spese di manutenzione e le perdite annuali, ci troviamo di fronte a un esborso finanziario insostenibile.

Di fronte a questa situazione economica precaria, è incomprensibile come il Partito Democratico e il Sindaco rimandino decisioni cruciali alla Conferenza dei Servizi in regione, ignorando le questioni urgenti di occupazione, gestione dei rifiuti e bilancio comunale, che richiedono risposte immediate. Le questioni occupazionali, il futuro dello smaltimento rifiuti e la situazione finanziaria sono sotto gli occhi di tutti, e l’inerzia nella presa di decisioni è inaccettabile.

Europa Verde esorta la maggioranza che governa la città a prendere atto della gravità della situazione e a intraprendere azioni concrete per il bene di Livorno. Riconosciamo la necessità di soluzioni sostenibili e responsabili per il trattamento dei rifiuti e siamo pronti a collaborare per raggiungere questi obiettivi. Tuttavia, non possiamo più tollerare ritardi o indecisioni che danneggiano ulteriormente la nostra comunità e l’ambiente.

Siamo fermamente convinti che, con una visione condivisa e un’azione decisiva, possiamo trasformare questa sfida in un’opportunità per costruire un futuro più sostenibile e prospero per Livorno”.

Eros Tetti, Portavoce Europa Verde Toscana

Gabriele Volpi, Portavoce Europa Verde Livorno

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin