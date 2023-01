Incentivi ai datori di lavoro privati a sostegno dell’occupazione, come presentare domanda

Home

16 Gennaio 2023

Nuovo Patto per il Lavoro della Regione Toscana

Avviso valido fino all’esaurimento delle risorse

Livorno, 16 gennaio 2023

“Esprimo grande apprezzamento – dichiara l’assessore al Lavoro Gianfranco Simoncini – per l’iniziativa presa in questi giorni dalla Regione Toscana con lo stanziamento di risorse destinate ai datori di lavoro privati per sostenere l’occupazione, in particolare di quelle fasce più fragili della popolazione.

Per altro è importante che il nostro territorio, come area di crisi complessa riceva una dotazione di risorse maggiore rispetto ad altri territori regionali.

Come già in passato, anche questa volta la nostra Amministrazione Comunale fa azione di informazione per diffondere in maniera più capillare possibile le informazioni utili al mondo del lavoro e ai loro protagonisti”.

A poco meno di un mese dalla firma del Nuovo Patto per il Lavoro della Regione Toscana, ARTI (Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego), infatti, ha emanato il primo avviso pubblico per l’assegnazione di incentivi ai datori di lavoro privati a sostegno dell’occupazione. Gli incentivi all’occupazione sono una delle nove misure di politica attiva contenute nel Patto.

Il Patto è interamente finanziato con la quota ricevuta dalla Toscana – la più significativa tra quelle assegnate alle Regioni – dei “residui storici” della cassa integrazione in deroga sbloccati negli scorsi mesi a livello nazionale e oggetto del protocollo tra Regione e Ministero del Lavoro siglato con l’allora Ministro Orlando.

La Provincia di Livorno all’interno del Patto è il territorio con la maggiore percentuale di risorse assegnate.

L’obiettivo degli incentivi è di rilanciare l’occupazione di soggetti coinvolti nel programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)” e di altri soggetti iscritti allo stato di disoccupazione in un Centro per l’Impiego della Toscana. Possono beneficiare del contributo i datori di lavoro privati (imprese, enti, associazioni, liberi professionisti e più in generale tutti i datori di lavoro privati ad esclusione delle persone fisiche in qualità di datori di lavoro domestico) con sede legale o operativa destinataria dell’assunzione ubicata sul territorio toscano. In caso di contratto di somministrazione, sono ammessi al contributo i datori di lavoro privati che in qualità di soggetti utilizzatori si avvalgono del servizio di somministrazione. Sono oggetto di contributo le assunzioni effettuate a partire dal 1° settembre 2022. Le assunzioni dovranno essere effettuate successivamente all’iscrizione allo stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015.

I contributi sono previsti per contratti di lavoro a tempo determinato, indeterminato, per contratti di apprendistato, per l’assunzione di soggetti con disabilità. Per la misura del contributo consultare il link seguente https://arti.toscana.it/web/arti/-/patto-per-il-lavoro-in-toscana-avviso-pubblico-per-l-assegnazione-di-incentivi-ai-datori-di-lavoro-privati-a-sostegno-dell-occupazione-nell-ambito-del-patto-per-il-lavoro-1

Gli avvisi hanno validità fino all’esaurimento delle risorse disponibili. La richiesta dovrà essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo: arti@postacert.toscana.it

Tutte le informazioni sono disponibili alla seguente pagina web del sito di Arti:

https://arti.toscana.it/web/arti/-/patto-per-il-lavoro-in-toscana-avviso-pubblico-per-l-assegnazione-di-incentivi-ai-datori-di-lavoro-privati-a-sostegno-dell-occupazione-nell-ambito-del-patto-per-il-lavoro-1

