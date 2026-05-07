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Cronaca

Incetta di premi in Italia e all’estero per la Distilleria Elettrico. Il miglio amaro al mondo è Amarangela

Cronaca

7 Maggio 2026

Incetta di premi in Italia e all’estero per la Distilleria Elettrico. Il miglio amaro al mondo è Amarangela

Livorno 7 maggio 2026 Incetta di premi in Italia e all’estero per la Distilleria Elettrico. Il miglio amaro al mondo è Amarangela

Prestigiosi riconoscimenti in Italia, Germania, Regno Unito e Francia alla Distilleria Elettrico e Figli

La Distilleria Elettrico e Figli continua a collezionare successi internazionali. Nelle ultime settimane l’azienda livornese guidata da Fabio Elettrico e Piercristian Elettrico ha conquistato dieci riconoscimenti tra Italia, Germania, Londra e Francia, con premi assegnati a prodotti simbolo come Bitter Amaranto, Amarangela e Ginerator Navy Strength. Tra i risultati più prestigiosi, il titolo di miglior distilleria italiana 2026 e quello di miglior amaro al mondo per Amarangela.

A congratularsi con Fabio e Piercristian Elettrico la presidente di FIPE Confcommercio Livorno, Federica Garaffa Cristiani: “I risultati ottenuti dalla Distilleria Elettrico e Figli sono motivo di orgoglio per tutta la città e per il mondo della ristorazione e dei pubblici esercizi. Fabio e Piercristian hanno saputo trasformare competenza, passione e identità territoriale in un progetto capace di affermarsi sui mercati internazionali. A loro vanno le più sincere congratulazioni per un percorso che valorizza Livorno e dimostra quanto qualità e visione possano fare la differenza”.

Anche il direttore provinciale di Confcommercio Livorno, Federico Pieragnoli, sottolinea il valore del traguardo: “Quando un’impresa livornese riesce a farsi apprezzare ai massimi livelli internazionali, vince tutto il territorio. La famiglia Elettrico conferma che dalla tradizione artigianale possono nascere prodotti contemporanei, competitivi e capaci di portare il nome di Livorno ben oltre i confini nazionali”.

Cos’è l’amaro Amarangela

L’amaro Amarangela è prodotto artigianalmente utilizzando esclusivamente infusi di erbe aromatiche rispettando scrupolosamente la tradizione liquoristica. Nasce quale omaggio alla “Mamma Angela“, che alla fine degli anni 70 ideò un’amaro da bere a casa in famiglia! Il suo profumo aromatico e il suo sapore intenso e speziato, rendono Amarangela un prodotto ideale da condividere amorevolmente. Di colore verde intenso, Amarangela si apre al naso con aromi delicati e caratteristici di spezie ed erbe aromatiche. Al palato risulta pulito e speziato, con note aromatiche, leggermente amaricante.