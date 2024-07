Home

15 Luglio 2024

Castiglioncello (Rosignano Marittimo, Livorno) 15 luglio 2024 – Incidente, 15enne trovato incosciente in mezzo di strada, trasportato in codice rosso al pronto soccorso

Drammatico incidente stradale a Castiglioncello: giovane scooterista in gravi condizioni

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina in via Lungomonte, nella località di Castiglioncello – Rosignano. Prima delle ore 07. 00 dei passanti hanno trovato a terra un ragazzo, presumibilmente di 15 anni, vicino ad uno scooter. Il giovane, privo di documenti, era incosciente e mostrava segni di dispnea, fratture agli arti, e sembra che non indossasse il casco.

Immediatamente allertato, il numero unico delle emergenze ha inviato sul posto un’ambulanza. I soccorritori, constatata la gravità delle condizioni del ragazzo, lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Livorno in codice ROSSO. Nel frattempo, le forze dell’ordine sono intervenute per effettuare i rilievi del caso e cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Le circostanze esatte che hanno portato al sinistro sono ancora in fase di accertamento. Si sospetta che il mancato utilizzo del casco possa aver aggravato le conseguenze dell’incidente. Le autorità stanno cercando di identificare il giovane e contattare i familiari.