Incidente a Lacona, Isola d’Elba: Auto si Ribalta, Conducente Soccorso con Elicottero

12 Gennaio 2024

Capoliveri (Isola d’Elba, Livorno), 12 gennaio 2024 – Incidente a Lacona, Isola d’Elba: Auto si Ribalta, Conducente Soccorso con Elicottero

Intervento dell’Elisoccorso Pegaso 3 dopo il ribaltamento dell’auto in via di Colle Reciso

Una drammatica situazione si è verificata questa mattina sull’Isola d’Elba, precisamente in via di Colle Reciso a Lacona, dove un incidente stradale ha coinvolto un’auto che si è ribaltata intorno alle 11. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, anche se è possibile che il conducente abbia fatto tutto da solo e che non siano coinvolti altri veicoli

La Pubblica Assistenza di Porto Azzurro e l’automedica del 118 sono giunte sul posto per prestare soccorso al conducente coinvolto nell’incidente. In supporto, è intervenuto anche l’elisoccorso Pegaso 3, che ha trasportato l’uomo all’ospedale Cisanello di Pisa in codice giallo a causa di politraumi.

