Incidente a Vada, coinvolte 6 persone tra cui una 11enne ricoverata al Meyer. Interviene anche il Pegaso

28 Agosto 2022

Vada (Rosignano Marittimo, Livorno) 28 agosto 2022 – Incidente a Vada, coinvolte 6 persone tra cui due bambini. Interviene anche il Pegaso

Bruttissimo incidente stradale poco dopo le 17.00 di oggi sullo Stradone del Belvedere in località Vada

Nello scontro tra due auto (per cause ancora da accertare), sono rimaste coinvolte 6 persone tra cui due bambini

Su un’auto viaggiava una coppia di albanesi residenti a Capannoli mentre sull’altra c’era una famiglia spagnola con a bordo i due figli, una di 21 anni e l’altra di 11

Sul posto sono stati inviati dal 112 la medicalizzata di Cecina; due ambulanze ordinarie ed i vigili del fuoco. Dalle prime informazioni risultava che i pazienti erano tutti coscienti ma due persone erano rimaste incastrate nei veicoli.

Sul luogo dell’incidente però poi sono stati inviati anche un altro medico del 118, l’elicottero Pegaso 3 e un’ambulanza da Livorno.

L’uomo albanese di 36 anni, è stato portato a Livorno con l’ambulanza di Antignano in codice rosso per politrauma. Lo stesso la donna che era con lui, di 50 anni, è stata trasferita a Livorno con l’ambulanza di Cecina.

Per quanto riguarda invece gli occupanti spagnoli dell’altra vettura:

la donna spagnola di circa 50 anni è stata trasferita con l’eliambulanza Pegaso 3 all’ospedale pisano di Cisanello. Padre, sorella di 21 anni e figlia minore di 11 anni, sono stati portati con tre ambulanze all’ospedale di Cecina

In tarda serata il padre è stato trasferito a Livorno ma solo a scopo precauzionale, mentre le preoccupazioni più più serie al momento sono per la bambina di 11 anni. Per lei si sta approntando il trasferimento fino al Meyer con medico e infermiere per contusione addominale e frattura di gamba.

