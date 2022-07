Home

Cronaca

3 Luglio 2022

Incidente auto scooter in via del Littorale, ragazza ricoverata in codice rosso

Livorno 3 luglio 2022 – Incidente auto scooter in via del Littorale, ragazza ricoverata in codice rosso

Poco dopo le 22 di ieri sera, 2 luglio 2022, in via del Littorale è avvenuto uno scontro tra un’auto ed uno scooter

La ragazza che guidava il mezzo a due ruote è rimasta ferita, soccorsa dai volontari della Misericordia di via Verdi

La giovane paziente di circa 16 anni, è stata stabilizzata e trasportata in ospedale in codice rosso

