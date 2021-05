Home

Cronaca

Incidente auto-scooter in via di Levante, 60enne ricoverato in codice rosso

Cronaca

25 Maggio 2021

Incidente auto-scooter in via di Levante, 60enne ricoverato in codice rosso

Livorno, 25 maggio 2021

L’incidente è avvenuto intorno alle 17,15 in via di Levante poco dopo la rotatoria che porta in via Beppino Impastato, direzione valle Benedetta

A scontrarsi per cause ancora in via di accertamento uno scooter e un auto.

L’uomo 60enne a bordo dello scooter a causa della caduta ha riportato la frattura della tibia e del perone

Sul posto tre ambulanze, una della Misericordia di Livorno e due dell’SVS. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente l’uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso e operato d’urgenza.

La municipale è intervenuta sul posto per i rilivi del caso e per dirigere il traffico che si era congestionato

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin