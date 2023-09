Home

Provincia

Collesalvetti

Incidente di caccia a Stagno, ferito un uomo alla bocca

Collesalvetti

24 Settembre 2023

Incidente di caccia a Stagno, ferito un uomo alla bocca

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 24 settembre 2023 – Incidente di caccia a Stagno, ferito un uomo alla bocca

Un uomo è rimasto ferito alla bocca in un incidente di caccia avvenuto intorno alle ore 17.30 di oggi, sabato 24 settembre 2023, in via Aiaccia a Stagno, una frazione del Comune di Collesalvetti.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colpito da un proiettile vagante mentre si trovava in una zona boschiva.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabili.

Il ferito è stato trasportato in ospedale in codice giallo perla ferita sopralabiale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Notizia in aggiornamento.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin