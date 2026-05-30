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Cronaca

Incidente in scooter sulla variante, una 19enne ricoverata in codice rosso

Cronaca

30 Maggio 2026

Incidente in scooter sulla variante, una 19enne ricoverata in codice rosso

Incidente in scooter sulla variante, una 19enne ricoverata in codice rosso

Perde il controllo dello scooter sulla Variante Aurelia: grave una ragazza di 19 anni

Una ragazza di 19 anni è rimasta gravemente ferita nel pomeriggio di oggi, sabato 30 maggio, in seguito a un incidente avvenuto sulla Variante Aurelia, poco prima dell’uscita di Porta a Terra in direzione Stagno.

L’allarme è scattato intorno alle 17.30. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la giovane avrebbe perso il controllo dello scooter che stava conducendo, finendo rovinosamente sull’asfalto. Non risulterebbero coinvolti altri veicoli e l’incidente sarebbe avvenuto senza il coinvolgimento di terze persone.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori della Svs, che hanno prestato le prime cure alla 19enne direttamente sul luogo dell’incidente. Considerata la gravità delle condizioni della giovane, il personale sanitario ha disposto il trasferimento urgente all’ospedale in codice rosso. Accertamenti Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente

L’episodio ha inevitabilmente provocato rallentamenti alla circolazione lungo la Variante Aurelia, in un tratto particolarmente trafficato soprattutto nelle ore pomeridiane del fine settimana.