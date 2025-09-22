Incidente in Variante tre auto coinvolte

Incidente sulla Variante Aurelia, traffico in tilt a Livorno

LIVORNO 22 settembre2025

Disagi sulla Variante Aurelia in direzione sud, poco dopo l’uscita di Porta a Terra, a causa di un incidente avvenuto intorno alle 13 di oggi, lunedì 22 settembre.

Secondo una prima ricostruzione, nello scontro sarebbero rimaste coinvolte almeno tre auto; una di queste, nell’impatto, si è intraversata occupando l’intera carreggiata e bloccando la circolazione.

Sul posto sono intervenute almeno tre ambulanze: i sanitari hanno prestato soccorso agli occupanti dei veicoli, che fortunatamente non avrebbero riportato ferite gravi.

Il traffico ha subito forti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati.