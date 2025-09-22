Home Cronaca Incidente in Variante tre auto coinvolte Cronaca 22 Settembre 2025 Incidente in Variante tre auto coinvolte Incidente sulla Variante Aurelia, traffico in tilt a Livorno LIVORNO 22 settembre2025 Disagi sulla Variante Aurelia in direzione sud, poco dopo l’uscita di Porta a Terra, a causa di un incidente avvenuto intorno alle 13 di oggi, lunedì 22 settembre. Secondo una prima ricostruzione, nello scontro sarebbero rimaste coinvolte almeno tre auto; una di queste, nell’impatto, si è intraversata occupando l’intera carreggiata e bloccando la circolazione. Sul posto sono intervenute almeno tre ambulanze: i sanitari hanno prestato soccorso agli occupanti dei veicoli, che fortunatamente non avrebbero riportato ferite gravi. Il traffico ha subito forti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati. banner-mostra-giovanni-fattori Banner Yogurteria Gelateria Fiori Rosa Banner Aamps corso per sommelier a livorno fisar