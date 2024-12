Incidente in via delle Cateratte, in corso accertamenti da parte della Polizia Municipale

Intorno alle ore 00.30 del 14 dicembre le pattuglie in servizio serale del Comando di Polizia Locale sono intervenute in via delle Cateratte dove era stato segnalato un sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto uno scooter a seguito di caduta sulla carreggiata.

Il personale intervenuto si attivava immediatamente per i rilievi e le ricerche di tracce in grado di poter definire l’esatta dinamica dei fatti.

Al momento dell’intervento, il conducente del veicolo, soccorso da un passante, era già stato trasportato presso l’Ospedale di Livorno in gravi condizioni e dove risulta tutt’ora ricoverato per ricevere le cure del caso.

Sono in corso le attività da parte del Comando per risalire, anche attraverso testimonianze ed ulteriori accertamenti, all’esatta dinamica di quanto avvenuto.