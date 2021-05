Home

Incidente in via di Levante, 20enne perde tutte e due le gambe

13 Maggio 2021

Incidente in via di Levante, 20enne perde tutte e due le gambe

LIvorno 13 maggio 2021

Nella serata di ieri verso le ore 23 un giovane di 22 anni ha avuto un incidente stradale in via di Levante dopo la rotatoria La Leccia-Salviano in direzione valle Benedetta

Il 22enne per motivi ancora da accertare avrebbe perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente sull’asfalto

Sul posto sono giunte due ambulanze inviate dal 118, una della SVS di Ardenza ed una della Misericordia di Livorno

Il giovane finito contro il marciapiede è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale

Al 22enne sono state amputate entranbe le gambe ed attualmente si trova in Rianimazione con prognosi riservata

La polizia municipale ha chiuso al traffico il tratto di strada per effettuare i rilievi e far ripulire la strada. Secondo

