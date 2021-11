Home

Incidente mortale a Montescudaio, si aggravano le condizioni della giovane madre. E’ in rianimazione a Cisanello

Cecina

26 Novembre 2021

Un morto e 5 feriti tra cui 2 bambini, il drammatico bilancio dell'incidente stradale

. Livorno 26 novembre 2021

Ieri sera avevamo dato notizia dell’incidente avvenuto a Montescudaio tra auto e furgone.

Il tragico incidente ha causato la morte di una persona ed il ferimento di altre cinque tra cui due bambini e una persona ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale di Livorno

Il terribile incidente stradale è avvenuto ieri, giovedì 25 novembre, intorno alle 19.30 in via dei Tre Comuni a Montescudaio (Pisa)

L’incidente ha coinvolto una famiglia con due bambini di 1 e 4 anni e due operai di una ditta di Rosignano

A perdere la vita nel tragico incidente il padre dei due bambini. L’uomo era rimasto incastrato nella vettura e le sue condizioni erano apparse subito gravissime.

L’uomo di 32 anni (residente a Cecina) è stato estratto dall’auto e, nonostante le manovre di rianimazione proseguite per molto tempo, è deceduto sul posto.

I 2 bambini di 1 e 4 anni e la madre 30enne di Cecina che erano a bordo dell’auto, sono stati trasportati al pronto soccorso di Cecina. Le condizioni dei bambini non sarebbero preoccupanti

Per quanto riguarda la madre 30enne la situazione si è aggravata e dal 118 hanno appena comunicato il suo trasferimento in rianimazione a Cisanello

Gli altri due feriti che erano a bordo del furgone sono due uomini di 34 e 38 anni.

Il 34enneè stato trasportato al pronto soccorso di Cecina con traumi agli arti mentre il 38enne che ha riportato un trauma cranico è stato trasferito in gravissime condizioni all’ospedale di Livorno

Sul posto la pubblica assistenza di Cecina con medico a bordo; la pubblica assistenza di Rosignano; l’ambulanza ordinaria di san Pietro in Palazzi e una della pubblica assistenza di Bibbona; i vigili del fuoco per estrarre il 32enne dall’auto e mettere in sicurezza la zona.

Spetterà ai carabinieri intervenuti per i rilievi di rito stabilire la dinamica dell’incidente

