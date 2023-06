Home

17 Giugno 2023

Livorno 17 giugno 2023 – Incidente mortale in via Bacchelli, scooterista 62enne perde la vita

Nelle prime ore della notte, intorno alle 01:00 in via Bacchelli all’altezza della rotatoria traLeroy Merlin e il cinema The Space ha perso la vita uno scooterista livornese di 62 anni

Ad accorgersi dell’uomo a terra sull’asfalto è stata una guardia giurata che transitava nella zona.

Sul posto l’ambulanza dell’SVS con il medico a bordo, ma purtroppo al medico non è rimasto altro che constatare il decesso del 62enne

Secondo una prima ricostruzione non risulterebbero altri mezzi coinvolti oltre allo scooter. Il 62enne per cause da accertare avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere rovinosamente la testa sull’asfalto

Spetterà alla polizia municipale ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale dopo i rilievi effettuati

