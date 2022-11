Home

28 Novembre 2022

Castiglioncello (Rosignano, Livorno) 26 novembre 2022 – Incidente stradale a Castiglioncello, grave motociclista 53enne

Intorno alle ore 12. 30 di ieri, domenica 27 novembre, un uomo di 53 anni in sella alla sua moto, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sull’asfalto in via Aurelia a Catiglioncello.

A seguito della rovinosa caduta, il 53enne ha riportato un trauma cranico ed una perdita temporanea della memoria.

A soccorrere il motociclista i volontari della Pubblica Assistenza di Rosignano ed il medico del 118. Una volta stabilizzato l’uomo è stato trasferito all’ospedale di Livorno dove era stata allertata anche la chock room

