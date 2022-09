Home

28 Settembre 2022

Incidente stradale a Donoratico, gravi madre e figlia

Donoratico (Livorno) 28 settembre 2022 – Grave incidente stradale sull’Aurelia a Donoratico

Alle ore 18.00 circa a Donoratico nel Comune di Castagneto è avvenuto un grave incidente frontale tra una panda con 2 persone a bordo ed un furgone van con 5 persone all’interno

Nel sinistro stradale, le cui cause sono ancora da accertare, sono rimaste ferite gravemente madre e figlia rispettivamente di 45 e 16 anni

Le due pazienti sono state condotte al pronto soccorso di Cecina come sosta tecnica in attesa dell’elisoccorso per centralizzazione di uno dei due pazienti ripreso da arresto cardio circolatorio ed intubato.

Delle due pazienti la più grave è la figlia che è stata poi elitrasportata a Pisa

Sul posto oltre ai vigili del fuoco che hanno estratto le due donne dall’auto, hanno operato la croce rossa la pubblica assistenza, i carabinieri e la polizia municipale di Donoratico.

