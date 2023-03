Home

23 Marzo 2023

Collesalvetti (Livorno) 23 marzo 2023 – Incidente stradale all’imbocco della FI-Pi-Li a Collesalvetti tra auto e furgone

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 20 all’imbocco della strada grande comunicazione Firenze Pisa Livorno a Collesalvetti, coinvolgendo un’auto e un furgone. Secondo le prime informazioni, uno dei mezzi coinvolti stava effettuando un sorpasso quando si è scontrato con l’altro che proveniva in direzione opposta. L’impatto ha causato l’esplosione degli airbag.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza medicalizzata della Pubblica Assistenza di Collesalvetti, un’ambulanza ordinaria della Croce Rossa di Livorno e la Misericordia di Vicarello per prestare soccorso ai pazienti. Fortunatamente, nessuno dei coinvolti è in pericolo di vita e sono stati trasportati al pronto soccorso di Livorno in codice giallo o verde.

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare e spetterà alle autorità competenti stabilire le dinamiche esatte.

