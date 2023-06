Home

Cronaca

Incidente stradale in via Sicilia, auto pirata investe uno scooterista

Cronaca

27 Giugno 2023

Incidente stradale in via Sicilia, auto pirata investe uno scooterista

Livorno 27 giugno 2023 – Incidente stradale in via Sicilia, auto pirata investe uno scooterista

Un incidente stradale si è verificato oggi, 27 giugno 2023, intorno alle 13, in via Sicilia, a Livorno.

Un’auto avrebbe urtato uno scooter, facendo cadere a terra il conducente, un trentenne.

Il conducente dell’auto, invece di fermarsi a prestare soccorso, si sarebbe data alla fuga, proseguendo la sua marcia in direzione della rotatoria di via Cimarosa e scomparendo.

I volontari della Misericordia di Livorno, hanno soccorso e poi trasportato in ospedale lo scooterista per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi

Sul posto è intervenuta la polizia municipale, che ha raccolto le testimonianze dei presenti e ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e identificare l’auto pirata.

Si chiede a chiunque abbia informazioni utili a contattare il comando della polizia municipale di Livorno.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin