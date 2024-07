Home

Incidente stradale tra pullman e auto in piazza Luigi Orlando

2 Luglio 2024

Livorno 2 luglio 2024 – Incidente stradale tra pullman e auto in piazza Luigi Orlando

Un incidente stradale è avvenuto oggi intorno alle ore 13:00 in piazza Luigi Orlando, all’angolo con via Edda Fagni. Un pullman ha urtato una vettura, causando preoccupazione tra i presenti.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il veicolo coinvolto nell’incidente era in sosta all’interno delle righe gialle riservate riservate ai mezzi pubblici per la salita e discesa dei passeggeri. Questa area è destinata esclusivamente ai pullman per permettere un accesso sicuro e comodo alle fermate.

Non sono ancora chiare le dinamiche precise dell’accaduto e se vi siano stati feriti nell’incidente. La polizia municipale è intervenuta prontamente sul posto per gestire la situazione, effettuare i rilievi del caso e dirigere il traffico che, per alcuni minuti, ha subito rallentamenti.

Ulteriori aggiornamenti verranno forniti non appena le indagini saranno completate e verranno chiarite le responsabilità dell’accaduto. Nel frattempo, si raccomanda agli automobilisti di prestare particolare attenzione nelle zone di sosta riservate ai mezzi pubblici per evitare simili incidenti in futuro.