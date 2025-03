Home

Incidente sul cavalcavia della stazione, 35enne ricoverato in codice rosso

15 Marzo 2025

Livorno 15 marzo 2025 Incidente sul cavalcavia della stazione, 35enne ricoverato in codice rosso

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 12.20 di oggi, sabato 15 marzo, sul cavalcavia della stazione. Un uomo di 35 anni, che viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un amico, è rimasto ferito dopo essere caduto a terra in seguito a un impatto con un’auto.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni sembra che lo scooter abbia urtato una vettura, causando la caduta violenta del conducente. Il 35enne avrebbe compiuto un volo di circa due metri, riportando un serio trauma cranico.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Svs dalla vicina sede del Picchianti. I sanitari hanno stabilizzato l’uomo, che è stato trasportato d’urgenza in ospedale con codice rosso. Anche l’amico che viaggiava con lui è stato soccorso e portato in ospedale, ma in condizioni meno gravi, con un codice giallo.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. L’incidente ha causato rallentamenti al traffico nella zona.