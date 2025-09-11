Home

Incidente sul lavoro a Donoratico: operaio ferito in un cantiere, elitrasportato con il Pegaso

11 Settembre 2025

Donoratico (Livorno) 11 settembre 2025 Incidente sul lavoro a Donoratico: operaio ferito in un cantiere, elitrasportato con il Pegaso

Paura nel primo pomeriggio a Donoratico per un grave incidente sul lavoro avvenuto all’interno di un cantiere. Un operaio, impegnato nelle attività quotidiane, è rimasto ferito in seguito al probabile cedimento di una parete in cartongesso che lo avrebbe travolto, provocandogli lo schiacciamento delle gambe.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: vista la gravità della situazione, è stato attivato l’elisoccorso che ha trasferito l’uomo in ospedale. Secondo le prime informazioni, l’operaio non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni hanno richiesto cure urgenti.

Le forze dell’ordine e gli ispettori competenti hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.