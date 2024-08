Home

30 Agosto 2024

Incidente sul lavoro ad Antignano: operaio cade da una scala

Livorno, 30 agosto 2024 – Incidente sul lavoro ad Antignano: operaio cade da una scala

Un operaio della Telecom di 57 anni è rimasto ferito questa mattina in un incidente sul lavoro ad Antignano. L”uomo stava lavorando ad una linea telefonica quando secondo quanto ricostruito, intorno alle 9. 40, sarebbe caduto da una scala a causa del cedimento improvviso del palo su cui era appoggiata. La caduta, avvenuta in una zona impervia e tra i rovi, ha provocato all’operaio un politrauma.

Immediato l’intervento dei soccorsi: il collega ha chiamato il 112, e sul posto sono giunti i volontari della Misericordia di Livorno Sud Antignano con un infermiere del 118, e due squadre dei vigili del fuoco, tra cui il Nucleo speleo-alpino-fluviale (Saf). I vigili del fuoco hanno provveduto a recuperare il 57enne, affidandolo alle cure dei soccorritori.

Nonostante la caduta, l’operaio è stato trasportato in ospedale in condizioni che, fortunatamente, non risultano gravi. Le dinamiche dell’incidente sono state ricostruite, e il cedimento del palo sembra essere stato la causa principale della caduta.

L’incidente sottolinea ancora una volta l’importanza della sicurezza sul lavoro e delle precauzioni da prendere in ambienti potenzialmente pericolosi.