Incidente sul viale Carducci: due persone in codice rosso all'ospedale

22 Aprile 2025

22 Aprile 2025

Livorno 22 aprile 2025 Incidente sul viale Carducci: due persone in codice rosso all’ospedale

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 22 aprile, sul viale Carducci a Livorno. Intorno alle 15, un pedone è stato investito da un motorino mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, nei pressi del parco Pertini, noto ai più come Parterre.

Alcuni passanti hanno assistito alla scena e hanno immediatamente allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa e della Misericordia di Antignano, insieme a un infermiere del 118, che hanno prestato le prime cure ai due feriti: un uomo di 51 anni e un ragazzo di 20 anni.

Le condizioni di entrambi sono apparse da subito serie e sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Livorno. Presenti anche gli agenti della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi del caso e gestito il traffico per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza.