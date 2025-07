Home

Incidente sulla A12 tra Rosignano e Cecina: donna elitrasportata a Siena

18 Luglio 2025

Un brutto incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18.30, lungo il tratto dell’autostrada A12 tra Rosignano Marittimo e Cecina Nord, all’altezza di San Pietro in Palazzi. Il violento impatto ha coinvolto un’auto e un camion: la vettura, secondo le prime ricostruzioni, è rimasta incastrata tra il mezzo pesante e il guard rail.

La dinamica, giudicata seria dai soccorritori, ha richiesto l’intervento di numerosi mezzi di emergenza. Sul posto sono arrivati i volontari della Pubblica Assistenza di Rosignano e della Misericordia di Livorno Sud Antignano con l’infermiere a bordo, oltre ai Vigili del Fuoco e all’elisoccorso Pegaso, atterrato direttamente sulla carreggiata. Per consentire le operazioni, l’autostrada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni.

Tre le persone coinvolte nel sinistro. Due hanno riportato ferite lievi e non è stato necessario il ricovero per uno di loro, presumibilmente l’autista del camion, che ha rifiutato il trasporto in ospedale dichiarandosi illeso. Più serie, invece, le condizioni di una donna, che ha riportato un trauma toracico importante. Fortunatamente i parametri vitali risultavano stabili al momento del soccorso. I sanitari hanno comunque optato per l’elitrasporto presso l’ospedale Le Scotte di Siena per ulteriori accertamenti. La donna, secondo quanto riferito, non sarebbe in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.