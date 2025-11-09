Home

Cronaca

Incidente sulla Variante a Castiglioncello, coinvolta famiglia composta da 4 persone

Cronaca

9 Novembre 2025

Incidente sulla Variante a Castiglioncello, coinvolta famiglia composta da 4 persone

Livorno 9 novembre 2025 Incidente sulla Variante a Castiglioncello, coinvolta famiglia composta da 4 persone

Sinistro stradale nella notte, sulla Variante da Castiglioncello a Rosignano. poco prima delle 03:00 una vettura per motivi ancora da accertare si è schiantata sul guard rail. A bordo c’era una famiglia composta da quattro persone, padre, madre e due figlie minori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cecina, la polizia di Rosignano e le ambulanze della Misericordia di Livorno, della pubblica assistenza di Rosignano e della pubblica assistenza di Cecina. I soccorritori si sono presi cura dei quattro feriti, madre e figlie sono state trasportate in ospedale per accertamenti, mentre l’uomo che era alla guida è stato trasportato in codice rosso.