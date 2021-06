Home

29 Giugno 2021

Incidente sull'Aurelia a Venturina: si ribalta auto, interviene l'elisoccorso

Livorno, 29 giugno 2021 – Incidente sull’Aurelia a Venturina: si ribalta auto, interviene l’elisoccorso

Brutto incidente sull’Aurelia all’uscita per Venturina, un’auto si è ribaltata.

Sul posto sono giunte due ambulanze, una della Croce Rossa di Piombino ed una della Misericordia di Venturina

A bordo dell’auto ribaltata due donne che sono rimaste ferite. La donna, di circa 40 anni è stata trasportata in codice giallo all’Ospedale di Piombino in ambulanza mentre per la donna 88 anni è intervenuto l’elisoccorso ed è stata trasportata in codice rosso all’Ospedale di Grosseto con elisoccorso.

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare

