Elba

4 Settembre 2023

Incidenti: Guida sotto effetti di Alcol, morfina e cannabinoidi, in tre in ospedale

Marciana Marina (Isola d’Elba, Livorno) 4 settembre 2023

Era in stato di alterazione per l’assunzione di alcool e di stupefacenti il 40enne elbano che, a Marciana Marina, a bordo del proprio motociclo, era rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto in piena notte con l’autovettura di un giovane turista.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Marciana Marina, intervenuti sul posto:

l’uomo, insieme ad una ragazza, viaggiava su una moto di cui ha perso il controllo, andando a scontrarsi con un’auto.

Nell’occasione tutti i soggetti coinvolti, compreso il conducente dell’autovettura, riportarono ferite e furono soccorsi da due ambulanze e un’automedica per poi essere trasferiti in ospedale.

I traumi più gravi sono stati quelli riportati dal 40enne che è stato sottoposto anche agli accertamenti obbligatori. La normativa vigente prevede infatti che in costanza di sinistro stradale; i soggetti coinvolti vengano sottoposti ad accertamenti sanitari obbligatori finalizzati a rilevare l’eventuale presenza di sostanze alteranti nel sangue.

Avendo rilevato un tasso alcolico superiore di tre volte oltre al limite consentito, nonché la presenza di sostanze stupefacenti, nella fattispecie, “morfina” e “cannabinoidi”; per il centauro è scattata la denuncia da parte dei carabinieri della Stazione di Marciana Marina che hanno provveduto anche al ritiro della patente.

L’episodio fornisce l’occasione per sottolineare nuovamente come l’assunzione di droghe o l’abuso di alcool prima di mettersi alla guida costituisca un rilevante fattore di rischio: in questo caso chi aveva assunto stupefacente ha riportato gravi lesioni ed è incorso nelle conseguenze previste dalla legge proprio per scoraggiare questi comportamenti. Purtroppo però anche la passeggera ed un altro utente della strada hanno riportato lesioni, loro malgrado.

L’attività dell’Arma dei Carabinieri continuerà sempre a porre attenzione al controllo della sicurezza stradale, troppo spesso minata dal fenomeno dell’abuso di alcolici e sostanze psicotrope, a tutela di tutti gli utenti della strada.

