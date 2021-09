Home

2 Settembre 2021

Incidenti mortali viale Italia, i comitati chiedono un incontro politico-tecnico

Livorno 2 settembre 2021

I gruppi di cittadinanza attiva dei quartieri Vivi San Jacopo, Vivi Antignano/Banditella e Vivi Ardenza si sono riuniti per affrontare le gravi problematiche di sicurezza stradale del lungomare livornese da anni irrisolte.

La stesura del PUMS ha visto i Comitati di quartiere attivamente impegnati, lavoro culminato con l’invio all’assessorato competente di un report organico fatto di osservazioni e proposte da parte di molti quartieri gia’ nel maggio/giugno 2020.

Abbiamo avuto modo di constatare, attraverso la lettura del PUMS, che alcune delle proposte sono state integrate nel Piano, approvato nel maggio 2021, ci duole però constatare che di tutto il processo di approvazione, e dei conseguenti sviluppi del territorio, il cittadino medio non essendone a conoscenza non è in grado di coglierne il significato.

Pertanto, in seguito alla presa visione, attraverso i media, degli interventi che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di attuare in merito alla viabilità di tutto il lungomare, per contrastare il grave fenomeno degli incidenti mortali chiediamo, con urgenza, un incontro di livello politico-tecnico per informarci sulle motivazioni di alcune scelte, e non altre, e sulle modalità degli interventi previsti.

Chiediamo, inoltre, di conoscere le ragioni per cui le nostre precedenti proposte non sono state accolte soprattutto alla luce dei gravissimi e continui incidenti.

Con l’auspicio che si possa instaurare un dialogo costruttivo e duraturo tra l’Amministrazione e i Comitati dei vari quartieri restiamo in attesa, a stretto giro, della data e luogo dell’incontro.

Auspichiamo inoltre , viste le problematiche diverse che sono presenti nella viabilita’ lungomare, a seconda dei vari quartieri, e per facilitare quanto piu’ la partecipazione degli abitanti e la conoscenza tra loro , a predisporre incontri distinti a livello rionale , anche per creare la base per una conoscenza reciproca e l’avvio di una costruttiva relazione .

I Comitati di quartieri

Vivi San Jacopo

Vivi Antignano/Banditella

Vivi Ardenza

