11 Febbraio 2026

Livorno 11 febbraio 2026 Incidenti tra Boccale e Romito il Prefetto convoca un tavolo con Anas

La Prefettura di Livorno conferma la costante attenzione dedicata alla sicurezza della viabilità provinciale e, in particolare, al tratto della strada del Romito.

In tale contesto si inserisce il provvedimento di interdizione al transito dei mezzi pesanti lungo il tratto interessato, oggi da considerarsi stabilmente in vigore e mai adottato in precedenza su quella direttrice, quale misura di tutela della pubblica incolumità.

Analoga attenzione è riservata alla Strada Regionale 206, per la quale è attivo un tavolo permanente coordinato dalla Prefettura, impegnato nel monitoraggio delle condizioni di sicurezza e nella promozione degli interventi manutentivi necessari.

Alla luce dei recenti incidenti verificatisi nel tratto del Boccale, con particolare riferimento ai 250 metri del Romito, il Prefetto ha convocato per il 18 febbraio alle ore 17:30, presso la Prefettura di Livorno, una riunione con il Presidente della Provincia di Livorno, il Sindaco di Livorno, il Direttore di Anas Toscana, la Polizia Stradale, la Polizia Provinciale e la Polizia Locale di Livorno.

L’incontro sarà finalizzato a un approfondimento complessivo delle condizioni dell’arteria, con specifica attenzione al tratto interessato, al fine di valutare ulteriori misure utili a contenere i fattori di rischio e ridurre l’incidentalità.