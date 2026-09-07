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Inclusione e accessibilità, l’emozione del volo per i ragazzi down

Cronaca

7 Settembre 2026

Inclusione e accessibilità, l’emozione del volo per i ragazzi down

Livorno 7 settembre 2026 Inclusione e accessibilità, l’emozione del volo per i ragazzi down

“Volare Senza Limiti”, i ragazzi dell’AIPD Livorno protagonisti alla Festa dell’Aria

I ragazzi dell’Associazione Italiana Persone Down (AIPD) di Livorno hanno vissuto l’emozione del volo durante l’iniziativa “Volare Senza Limiti”.

L’evento si è svolto all’Aeroporto “Giacomo Puccini” di Tassignano, nel Comune di Capannori, nell’ambito della “Festa dell’Aria e dello Sport 2026”.

Il Lions Club Livorno Host e il Lions Club Livorno Porto Mediceo hanno accompagnato la delegazione livornese durante la manifestazione.

Un’esperienza dedicata all’inclusione

“Volare Senza Limiti” ha riunito ragazze e ragazzi con disabilità per una due giorni dedicata all’accessibilità, all’inclusione e al superamento delle barriere.

L’iniziativa ha seguito il tema “Feel The Sky”, un invito a vivere il cielo attraverso l’ascolto, l’esperienza e la partecipazione diretta.

I partecipanti hanno potuto salire a bordo degli aeromobili dell’Aero Club di Lucca. I voli hanno offerto loro un’esperienza nuova, coinvolgente e ricca di emozioni.

La manifestazione ha proposto anche spettacoli di luce e voli in mongolfiera. Il programma ha incluso inoltre un convegno sull’accessibilità, sulle donne e sul mondo del volo.

Il pubblico ha potuto partecipare anche alle attività della palestra a cielo aperto. Oltre trenta associazioni sportive del territorio hanno animato gli spazi dell’aeroporto.

Non sono mancati i laboratori creativi dedicati ai bambini.

La delegazione dell’AIPD Livorno

David Tornar e Giorgio Cetra hanno partecipato ai voli accompagnati da Daniele. Giovanni Russo ha invece vissuto l’esperienza insieme ai propri genitori.

Giovanni ha definito il volo «la cosa più bella del mondo».

Daniela Becherini, presidente del Lions Club Livorno Host, ha raccontato la reazione dei partecipanti prima e dopo l’esperienza.

«Sono saliti con qualche timore e sono scesi sorridenti», ha dichiarato. «È stata un’emozione condivisa da tutti, ragazzi e accompagnatori».

Matteo Vannucci, presidente del Lions Club Livorno Porto Mediceo, ha sottolineato il valore umano dell’iniziativa.

«Una delle emozioni più belle che si provano nella vita è donare un sorriso», ha affermato.

Lions e associazioni insieme

I Lions Club del Distretto 108La hanno promosso e curato l’iniziativa. L’organizzazione ha coinvolto numerosi club della Toscana e delle province vicine.

Hanno collaborato, tra gli altri, i Lions Club Antiche Valli Lucchesi, Firenze Michelangelo, Garfagnana, Lucca Host, Lucca Le Mura, Lunigiana e Massa Carrara Apuana.

Alla manifestazione hanno partecipato anche i club di Massarosa, Pescia, Pietrasanta, San Miniato, Valle del Serchio, Versilia, Viareggio Host e Curzio Malaparte.

Il Leo Club Lucca ha contribuito alla riuscita dell’evento insieme agli altri club del distretto.

La Festa dell’Aria e dello Sport 2026 ha ricevuto il patrocinio del Comune di Capannori. L’iniziativa ha coinvolto anche l’Aero Club di Lucca, la Brigata Paracadutisti Folgore e il CONI.

Con la partecipazione a “Volare Senza Limiti”, i Lions Club livornesi hanno confermato il proprio impegno per l’accessibilità e l’inclusione.