Inclusione e disabilità: la Misericordia di Livorno all’incontro con il ministro Locatelli

5 Giugno 2025

Livorno 5 giugno 2025 Inclusione e disabilità: la Misericordia di Livorno all’incontro con il ministro Locatelli

Opportunità e inclusione: queste le parole d’ordine richiamate più volte dalla ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli, presente a Livorno ieri, mercoledì 4 giugno, ad un incontro istituzionale organizzato dal Comune ai Bottini dell’olio.

“La partecipazione della Misericordia di Livorno a questo appuntamento rappresenta la naturale evoluzione del nostro impegno quotidiano”, spiega Gabriele Vannucci, direttore generale dell’Associazione, sottolineando come il sodalizio livornese sia da sempre in prima linea nell’offrire supporto concreto alle persone con disabilità attraverso l’instancabile opera dei propri volontari. “Condividiamo pienamente i valori di inclusione – ribadisce – e le opportunità che devono essere garantite a tutti i cittadini, senza distinzioni, e crediamo fermamente che il dialogo con le istituzioni sia fondamentale per costruire una società più equa e solidale”.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati temi cruciali per il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità, dall’accessibilità dei servizi alle politiche di inclusione lavorativa, alla necessità di liberare ulteriormente la città dalle barriere architettoniche: criticità con le quali la Misericordia di Livorno si confronta ogni giorno attraverso il servizio quotidiano svolto dai propri volontari.​​​​​​​​​​​​​​​​

La ministra, nel sottolineare l’importanza di una consulta dedicata, ha sottolineato che “Non è detto che le persone con disabilità debbano solo ricevere, tutti possono dare, tutti devono avere le stesse opportunità”, riferendosi al lavoro e all’impegno nella società.

“Tra gli interventi – conclude Vannucci – mi ha particolarmente colpito quello che ha messo in luce come un piccolo sforzo da parte di tutti possa mettere in atto un grande cambiamento della società. Con l’auspicio che sia un buon punto di partenza”.