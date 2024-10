Home

Inclusione sociale e bisogni giovanili, il Comune di San Vincenzo cerca un soggetto del terzo settore per la realizzazione di un progetto: bando online

10 Ottobre 2024

10 Ottobre 2024

Inclusione sociale e bisogni giovanili, il Comune di San Vincenzo cerca un soggetto del terzo settore per la realizzazione di un progetto: bando online

San Vincenzo (Livorno) 10 ottobre 2024 – Inclusione sociale e bisogni giovanili, il Comune di San Vincenzo cerca un soggetto del terzo settore per la realizzazione di un progetto: bando online

San Vincenzo, 10 ottobre 2024 – È online da oggi, giovedì 10 ottobre, un avviso pubblico volto a individuare soggetti del Terzo Settore per realizzare un progetto a favore della comunità, in grado di rispondere alla complessità dei bisogni giovanili. In particolare, il progetto ha l’obiettivo di proporre interventi mirati a contrastare l’esclusione sociale e a prevenire l’insorgenza di eventuali conflitti, anche di genere, legati alle attività aggregative serali e notturne.

In vista della costituzione di una ATS (Associazione Temporanea di Scopo), il Comune attraverso un procedimento ad evidenza pubblica intende selezionare un soggetto qualificato per partecipare all’attività di co-progettazione. L’obiettivo del progetto, di cui l’Ente sarà capofila, è prevenire il disagio sociale giovanile attraverso interventi realizzati da educatori di strada. La durata prevista è di 6 mesi, da gennaio a giugno 2025, con risorse finanziarie ammontanti a circa 28.500 euro, a valere sul Programma regionale del Fondo sociale europeo 2021-2027.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri di telefono 0565/707232 e 0565/707265, oppure scrivere alle mail m.pierulivo@comune. sanvincenzo.li.it e v.dambrosio@comune. sanvincenzo.li.it. Le domande dovranno essere indirizzate al settore Servizi alla Persona e pervenire in busta chiusa all’ufficio Protocollo del Comune entro le ore 13 di giovedì 17 ottobre , oppure potranno essere inoltrate tramite Pec all’indirizzo di posta elettronica comunesanvincenzo@postacert. toscana.it.

Per consultare l’avviso e scaricare la documentazione cliccare sul link che segue: https://trasparenza.comune. sanvincenzo.li.it/archivio105_ procedure-dal-01012024_0_ 16631_984_1.html

