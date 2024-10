Home

Inclusione, sport e vocazione “green”, Assonautica dal 1985 al fianco della comunità

17 Ottobre 2024

Livorno 17 ottobre 2024 –

Un complesso dal valore sociale e educativo inestimabile che, grazie agli enti e alle istituzioni del territorio, è riuscito a recuperare e a ridare vita a una delle zone più difficili della città. La scuola di vela per persone con disabilità è sicuramente uno dei fiori all’occhiello dell’Associazione Assonautica di Livorno che, negli anni, è diventata la casa anche di numerose associazioni e di importanti eventi cittadini.

Gite in mare ed eventi ricreativi, record di vittorie in trofei internazionali e importanti lavori di riqualificazione, hanno reso infatti questa scuola tra le più prestigiose e amate non solo della città ma dell’intera Regione.

“L’Associazione Assonautica di Livorno – spiega il Presidente Giuseppe Fissore, nonché istruttore e gestore del complesso – nasce come una delle prime a livello periferico nell’ambito della rete voluta da Unioncamere di Commercio per incrementare la cultura e i servizi sulla piccola nautica, in particolare quella carrellabile e popolare. La zona in cui sorge oggi era un’area degradata che, grazie al contributo di numerosi soci, dopo la bonifica è tornata a splendere”.

“La base nautica per la scuola di vela per i diversamente abili, riconosciuta tra le più prestigiose e frequentata da numerosi allievi, è un punto di orgoglio del nostro Circolo – prosegue Fissore – La struttura negli ultimi anni ha ospitato anche il nucleo della Protezione civile e l’associazione Marevivo, con la quale abbiamo ideato tante iniziative di successo. Da diversi anni ospitiamo a titolo gratuito la nostra sede anche per le esercitazioni del 185esimo Reggimento RAO. Un’importante collaborazione – conclude il Presidente – si è instaurata anche con la Fondazione Laviosa che, proprio grazie ad Assonautica, durante l’estate ha organizzato uscite in gommone per trascorrere giornate all’insegna del mare e del benessere. Un lavoro di squadra curato e cresciuto nel tempo, che ha dato gioia e tante opportunità alla cittadinanza ma soprattutto ai ragazzi più bisognosi. Questa scuola è la casa dell’intera comunità”.

Oltre alla scuola di vela, sono tante le attività portate avanti ormai da anni dall’Associazione, fondata nell’aprile del 1985 da Angelo Mancusi.

A Livorno, Assonautica ha circa 200 soci e una base sull’avamporto mediceo dotata di piazzali, aule didattiche, scivoli per imbarco e sbarco di diversamente abili e due gru con portata fino a 5 tonnellate. Il Gruppo Vela Assonautica di Livorno è, inoltre, tra i più giovani circoli velici livornesi, nato nel 1992. Altra classe di notevole importanza per i diversamente abili e normodotati è il “Martin 16“, imbarcazioni che il gruppo vela Assonautica mette a disposizione ai propri soci.

La base e i Soci volontari operano anche a supporto della “Assonautica Rescue“, per assistenza, vigilanza sulla sicurezza e sull’ambiente marino (disponibili due gommoni attrezzati anche con barella spinale, defibrillatore e bombola di ossigeno per le prime emergenze) ed offrono ospitalità e supporto logistico alle associazioni ambientalistiche locali, in particolare Legambiente e Marevivo. A quest’ultima, è stata dedicata anche l’ex vasca delle ostruzioni retali, dove sono stati ospitati, curati e accuditi esemplari di fauna marina feriti o ammalati, con l’ausilio del Centro di storia naturale della Provincia. Tra le attività che hanno visto cooperare Assonautica e Marevivo, anche la pulizia bisettimanale della costa da Calignaia fino a Cala dei Leoni, collaborando anche con l’ente parco di Migliarino San Rossore.

Dal 2012, inoltre, l’Assonautica Rescue è stata inserita con il n° 443 nelle liste della Regione Toscana delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per le attività, di soccorso in mare, nautico e subacqueo per la 25° zona identificata in quella zona di mare presso l’isola di Gorgona.

