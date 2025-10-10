Home

10 Ottobre 2025

Livorno 10 ottobre 2025 Inconsapevole Records presenta “PUNK ROCK AGAINST GENOCIDE”

Una compilation per Emergency, un grido di solidarietà dalla scena punk internazionale

La scena punk si unisce per una causa comune.

Nasce “Punk Rock Against Genocide”, una compilation ideata e realizzata da Inconsapevole Records, il cui intero ricavato sarà devoluto a Emergency, attualmente impegnata con il proprio personale medico nella Striscia di Gaza.

Un progetto collettivo, nato dal basso, che coinvolge band e artisti punk e hardcore di tutto il mondo uniti dallo stesso messaggio: la musica può e deve farsi voce contro ogni forma di violenza e sopraffazione.

Un ringraziamento speciale va a tutte le band e le etichette discografiche che hanno aderito con entusiasmo al progetto, e all’artista Daniele Caluri, che ha gentilmente “regalato” l’artwork di copertina.

L’immagine è tratta da Colors for Palestine, un progetto artistico collettivo che vi invitiamo a conoscere e supportare [link]

La compilation è disponibile su:

inconsapevole.bandcamp.com

Un’iniziativa indipendente, solidale e sincera — nata da chi crede ancora che il punk non sia solo musica, ma un atto di resistenza.

