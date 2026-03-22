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Incontinenza: nuovi orari punti fornitura pannoloni e traverse in provincia di Livorno

Cronaca

22 Marzo 2026

Incontinenza: nuovi orari punti fornitura pannoloni e traverse in provincia di Livorno

Livorno 22 marzo 2026 Incontinenza: nuovi orari punti fornitura pannoloni e traverse in provincia di Livorno

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica l’orario aggiornato dei punti autorizzativi per la fornitura a domicilio di pannoloni e traverse per incontinenti per l’ambito territoriale della provincia di Livorno (ex Asl 6).

A partire da lunedì prossimo, 23 marzo, gli orari saranno i seguenti:

– Livorno, via Fiera di Sant’Antonino (distretto di Fiorentina): mercoledì ore 9-13 e giovedì ore 14-18;

– Livorno, via Impastato (distretto di Salviano): mercoledì ore 14-18;

– Rosignano, via Aldo Moro 1: martedì ore 14-18;

– Cecina, via Montanara (ospedale): giovedì ore 13:30-17:30;

– Piombino, via Vittorio Veneto 41: lunedì ore 8:30-13:30 e mercoledì ore 8:30-14:30;

– Venturina, largo della Fiera 10: venerdì ore 10-12.

I punti autorizzativi di Collesalvetti e Donoratico sono contattabili via email scrivendo a incontinenza.livorno@uslnordovest.toscana.it, allegando prescrizione medica, tessera sanitaria, documento di identità e indicando il proprio recapito telefonico. Il personale risponderà entro 3 giorni lavorativi.

Si ricorda che dal lunedì al venerdì, in orario 9-17, e il sabato e i prefestivi in orario 9-13, è attivo il numero verde 800.98.98.77 dedicato al servizio di assistenza per avere informazioni sulle consegne.