Incontri con la Fondazione, presentazione del “Manuale delle antiche misure toscane”

27 Febbraio 2025

Incontri con la Fondazione, presentazione del “Manuale delle antiche misure toscane”

Livorno 27 febbraio 2025 Incontri con la Fondazione, presentazione del "Manuale delle antiche misure toscane"

Le antiche misure in uso nella Toscana storica rapportate al moderno sistema metrico decimale. È questo l’argomento di cui tratta il pratico manuale Ragguaglio delle Antiche Misure in uso in Toscana edito da Antiche Porte di Reggio Emilia, che sarà presentato venerdì 7 marzo alle ore 17.30, nella Sala Cappiello di Fondazione Livorno.

Presenterà il manuale, la professoressa Gabriella Garzella, Presidente della Società Storica Pisana, mentre Michele Montanelli, ricercatore indipendente, contestualizzerà l’argomento nella cornice livornese con un suo contributo di approfondimento e curiosità.

Il volumetto è un utile e pratico strumento che aiuta non solo gli studiosi nella lettura dei documenti d’archivio, ma anche gli appassionati ad inquadrare meglio un importantissimo passaggio epocale, peraltro poco conosciuto.

Anticamente, le province “granducali” di Pisa, Lucca, Arezzo, Siena, Pistoia, Livorno, Grosseto e le isole d’Elba e Gorgona si avvalevano di specifiche e antiche pratiche misuratorie, diverse tra loro anche a brevi distanze geografiche.

Poi, nel neonato Regno d’Italia, con il Decreto Reale n. 3836 del 20 maggio 1877, venne adottato definitivamente il sistema metrico decimale e successivamente anche le altre unità di misura e di peso furono uniformate.

Braccio, stajo, barile, canna, catastino, traino, fiasco, quartuccio, passetto e stioro, coltra e tante altre unità di misura della vita quotidiana furono sostituite dal metro, dal litro e dal chilo, con i loro multipli e sottomultipli.

Sparsi qua e là sui muri delle piazze del mercato o dei palazzi di Governo sopravvivono antichi campioni di unità misuratorie a ricordarci l’importante passaggio epocale nell’uso delle misure.

L’ idea di partenza dell’editore è stata quella di produrre un manuale per ogni stato preunitario, che aiutasse a comprendere il mutamento operativo.

Dopo il Ragguaglio delle antiche misure col sistema metrico decimale nei ducati di Modena-Reggio e Parma-Piacenza (2009) e il Ragguaglio delle antiche misure del Regno Lombardo Veneto col sistema metrico decimale (2011) è uscito quello sullo Stato della Chiesa. La serie si arricchirà prossimamente con il manuale sullo Stato della Sardegna, che verrà presentato al Salone del libro di Torino.

L’iniziativa si inserisce nel programma di Incontri con la Fondazione, serie di appuntamenti con studiosi ed esperti, promossa con l’obiettivo di approfondire argomenti di particolare interesse nel campo scientifico, culturale e storico. L’appuntamento di venerdì sarà dunque un’occasione unica per scoprire un aspetto così particolare e poco conosciuto della storia toscana e in particolare livornese.

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Venerdì 7 marzo ore 17.30

Fondazione Livorno – Piazza Grande 23