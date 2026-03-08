Home

Incontri regionali Progetto Talento, Asd esercito presente con 10 folgorini

8 Marzo 2026

Livorno, 8 marzo 2026

Una giornata all’insegna dello sport, della crescita tecnica e della condivisione ha caratterizzato l’allenamento della Commissione Tecnica Regionale Toscana del settore karate della FIJLKAM, che ha visto la partecipazione di oltre 157 atleti provenienti da tutta la regione. Un appuntamento di grande rilievo tecnico che ha confermato la vitalità e il continuo sviluppo del karate toscano.

All’incontro ha preso parte anche Manuela Bonamici, presidente del Comitato Regionale Toscana Karate, a testimonianza dell’attenzione e del sostegno alle attività dedicate alla crescita tecnica e formativa degli atleti.

A guidare il lavoro sul tatami è stato uno staff di tecnici regionali di comprovata esperienza. Tra questi anche i tecnici della ASD Esercito – 187 Folgore, Antonio Citi, direttore tecnico, e Vincenzo Corvaglia, che hanno coordinato l’allenamento con professionalità, proponendo esercitazioni e momenti di confronto utili alla crescita degli atleti presenti.

Tra le società partecipanti anche la realtà livornese della stessa ASD Esercito – 187 Folgore, impegnata da tempo nella formazione dei giovani attraverso il “Progetto Talento”, un’iniziativa pensata per valorizzare le capacità individuali e accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita sportiva.

Tra i giovani folgorini coinvolti nel progetto figurano gli Under 14 Bianca Boni, Valentina Strazzabosco, Elyas Amir Rizzo e Olga Giuntini, insieme agli Under 10 Giosuè Casale, Matteo Diodato, Edoardo Ligas, Edoardo Pili, Zoe Biasci e Mario Guzzini.

Il progetto rappresenta una visione che va oltre il semplice allenamento tecnico, puntando sulla formazione complessiva dei giovani sportivi. Investire nelle competenze dei Centri Tecnici Regionali della Toscana significa infatti credere nel potenziale delle persone, accompagnandole in un percorso di crescita non solo sportiva ma anche personale.

La ricerca del talento, infatti, non si limita alla selezione degli atleti più promettenti, ma mira alla loro valorizzazione attraverso un ambiente capace di stimolare collaborazione, condivisione ed evoluzione continua. In contesti come questi il gruppo smette di essere un semplice insieme di individui per trasformarsi in una vera squadra.

Il talento, del resto, non è soltanto una qualità innata: nasce anche dal lavoro quotidiano, dalla dedizione, dalla passione e dallo spirito di sacrificio. Ogni allenamento diventa così un passo avanti in un percorso comune, con l’obiettivo di raggiungere traguardi sempre più importanti.

L’appuntamento ha confermato ancora una volta il valore del lavoro svolto sul territorio e l’impegno nel costruire, giorno dopo giorno, il futuro del karate toscano.