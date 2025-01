Home

Incontro al centro sociale La Leccia, “Le cose che abbiamo in Comune. Dai Centri sociali per anziani alle Case di quartiere”

25 Gennaio 2025

Livorno 25 gennaio 2025 Incontro al centro sociale La Leccia, “Le cose che abbiamo in Comune. Dai Centri sociali per anziani alle Case di quartiere”

Livorno Civica, in collaborazione con l’Associazione Cambiamenti, organizza venerdì 31 gennaio alle ore 18,00 presso il Centro Sociale Anziani La Leccia “Gino Bernini” in via Guadalajara, 1 a Livorno l’incontro aperto “Le cose che abbiamo in Comune. Dai Centri sociali per anziani alle Case di quartiere”.

L’incontro è la terza tappa del percorso dedicato al progetto – e inserito nel programma di mandato del Sindaco Luca Salvetti – di innovazione e rigenerazione civica e sociale che possa offrire spazi e opportunità di incontro e aggregazione a persone di ogni età. Parteciperanno all’incontro l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Livorno Andrea Raspanti, Massimo Mannoni e Mauro Matteini (ex dipendenti del Comune di Livorno e esperti dei temi trattati) e i rappresentanti del Consiglio di Zona 4.

Giovanni La Sala, capogruppo di Livorno Civica in Consiglio Comunale. Introduce e modera, capogruppo di Livorno Civica in Consiglio Comunale. Seguirà alle 20,30 una cena sociale con un contributo di € 15,00

pasta amatriciana, arista e patate arrosto, dolce, vino e acqua.

Possibilità su richiesta di menu personalizzati.

Per prenotazioni solo tramite whatsapp a Giovanni 3480683958, possibilmente entro il 30 gennaio