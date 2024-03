Home

13 Marzo 2024

Studenti dell’ITIS Galilei riflettono sull’ambiente e l’impegno civico

Livorno 13 marzo 2024 – Incontro con Mr Green: ispirazione e impegno per gli studenti della 1B dell’ITIS Galilei

Nell’ambito del Progetto di Educazione Civica e Inclusione, gli studenti della classe I°B dell’ITIS Galilei hanno avuto l’opportunità di incontrare Francesco Stefanini, conosciuto come Mr. Green; un ambientalista impegnato attivamente nella pulizia della plastica abbandonata nel verde pubblico

Durante l’incontro, Mr. Green ha condiviso la sua missione e la sua passione per l’ambiente, spiegando agli studenti cosa lo spinge ogni giorno a prendere la bicicletta e il carretto per raccogliere i rifiuti abbandonati per le strade di Livorno. La sua testimonianza ha suscitato grande interesse tra i 26 ragazzi presenti, che hanno partecipato attivamente ponendo numerose domande e condividendo le proprie riflessioni.

Dalle discussioni emerse un forte senso di ammirazione e ispirazione nei confronti di Mr. Green e del suo impegno civico. Gli studenti hanno espresso apprezzamento per la dedizione di Francesco nel dedicare il suo tempo libero alla causa ambientale, cercando di coinvolgere attivamente la comunità nella lotta contro l’inquinamento.

L’incontro ha suscitato un profondo senso di responsabilità e ha ispirato gli studenti a impegnarsi attivamente per la tutela dell’ambiente. La promessa è quella di organizzare un’uscita per ripulire insieme la città testimonia l’impegno concreto dei giovani di Livorno nella lotta contro l’inquinamento, seguendo l’esempio di Mr. Green.

Le riflessioni degli studenti nate dalla discussione con Mr. Green, riportate qui di seguito, testimoniano nei ragazzi la consapevolezza della necessità di proteggere l’ambiente e la loro determinazione a fare la propria parte per un futuro migliore:

Massimiliano: Grazie al Progetto su Mr. Green abbiamo conosciuto Francesco che ogni giorno esce, con la sua bicicletta, nella nostra città, Livorno, per raccogliere rifiuti abbandonati.

Angela: Mi ha colpito di Francesco che dedica a tutti noi il suo tempo libero e cerca di “coinvolgere”gli altri! Lui: “non molla”, per realizzare il suo sogno di una città pulita!

Giorgio: Apprezzo le persone come Francesco che hanno rispetto dell’ambiente e agiscono! Molti invece non lo fanno, sono indifferenti. In classe nostra era molto emozionato, ma noi lo abbiamo riempito di domande, l’incontro è stato interessante e divertente! La cosa che più mi è piaciuta è l’invito che ci ha fatto Francesco di andare con lui ed aiutarlo! A me e Giulio ci piace molto spostarci in bici e ci piacerebbe andare con lui una domenica! Diventare parte del progetto:“Pedalare per brillare”

Emanuele: Francesco è molto determinato in quello che fa, lo abbiamo capito in classe incontrandolo! Quello che più mi ha colpito e che tra i rifiuti più insidiosi ci sono i mozziconi di sigaretta, che quasi non si vedono, ma sono ovunque. Francesco li raccoglie con un particolare attrezzo, il Dashi. Ne ha raccolte tonnellate in questi anni!

Davide F.: Molte persone non capiscono dove sia il problema … in realtà il problema c’è: non abbiamo un Pianeta B!

Samuele: Volevo far sapere a Francesco che anche nel paesino di mia madre c’è un signore che fa come lui: gira in bicicletta con delle buste che riempie di rifiuti abbandonati! Basterebbe che ognuno di noi si impegnasse a non buttare a terra la spazzatura, anche il semplice fazzoletto sporco. Non c’è bisogno di grandi cambiamenti, ma solo del piccolo gesto di ognuno di noi!

Rachele: L’incontro mi ha lasciato molte idee e pensieri: -se non salvaguardiamo l’ambiente non salvaguardiamo noi stessi -ognuno di noi deve metterci un po’ d’impegno … tutti insieme possiamo fare la differenza! Diego Cerchiamo di non rendere la nostra città un posto inospitale! Dobbiamo saper fare la raccolta differenziata …

Margherita: L’incontro è stato molto interessante e significativo. Mr Green crede molto in quello che fa, non si ferma neanche nei giorni festivi come Ferragosto, per me è un grande esempio di impegno civico per tutti!

Mattia: Sono felice che abbiamo aderito al progetto e che usciremo con Mr. Green!

Federico: Mr Green mi ha lasciato una lezione di vita, quello che fa serve non solo per il presente ma anche per il nostro futuro!

Vittoria: Ho aspettato con ansia l’arrivo di Mr. Green soprattutto per conoscere le sue imprese riguardo l’ambiente! Se tutti prendessero esempio da lui il modo potrebbe cambiare! L’ambiente è la nostra casa e noi dobbiamo prendercene cura e non annientarlo, è giusto che le generazioni future possano abitare in un mondo pulito, non inquinato.

Giulio: Mr Green si prende cura dell’ambiente che lo circonda! Francesco mi è sembrata una persona di grande cuore, con il desiderio di insegnare a noi studenti dei giusti valori! Riflettendo sull’incontro posso dire: Ognuno di noi può tutelare l’ambiente con piccoli gesti! Con un po’ di buona volontà si può fare tutto!

Nicola: Il sogno di Francesco è creare un’associazione con persone che la pensano come lui che agiscono giornalmente per pulire boschi, spiagge, … Per me è un eroe. Servirebbero più persone come lui!

Davide P.: Mi è piaciuto conoscere personalmente Francesco e fargli tante domande. Ha risposto a molte nostre curiosità soprattutto sulla raccolta differenziata. Abbiamo capito come gettare alcuni rifiuti “difficili”: osso della bistecca, scontrini, penne,etc.

Daniele P.: Quando ho fatto la prima ricerca su Mr Green mi ha colpito molto l’articolo di giornale dove si faceva riferimento alla plastica portata dal mare, quando c’è libeccio allo Scoglio della Regina. Francesco in questi anni ha raccolto tantissimi sacchetti di plastica sul mare!

Luca Mr Green mi ha fatto riflettere su un aspetto molto importante: noi siamo la generazione che deve “salvare” il pianeta Terra. Dobbiamo essere più ecologici possibile: quando compriamo, ci spostiamo, ecc. Non esiste un “Pianeta B”. Dobbiamo, quindi, fare scelte consapevoli. I cambiamenti partono da gesti semplici ma significativi come la raccolta differenziata a casa. Vorrei veramente andare una domenica con lui … però abito a Cecina!

Andrea: Prevenzione –riciclo- riutilizzo –riuso. Queste sono le parole chiave che Francesco ci ha trasferito come punto di riflessione comune. È riuscito veramente ad “attivare” noi giovani!

Dario: Lo scopo della sua iniziativa è raccogliere quanta più plastica e rifiuti abbandonati possibile! La cosa interessante è che anche noi possiamo essere tanti Mr Green infatti stiamo aspettando di uscire con lui! Emma: Spero sia accolto, dal Comune, il progetto “Pedalare per brillare” pensato da Francesco. Spero che questi incontri nelle scuole siano sempre piu frequenti perché il rispetto è un valore importante, in tutte le sue forme, e a tutte le età. Non mi aspettavo di trovare una persona così appassionata e preoccupata per qualcosa veramente più grande di lui! Mr. Green è un esempio da seguire, una persona semplice e diretta.

Francesco: Noi Francesco lo abbiamo riempito di domande … Mi ha stupito sapere che passa ore e ore, del suo tempo libero, a cercare e raccogliere rifiuti dispersi. Francesco è molto determinato! Ci ha trasmesso la sua passione. Si vede che vuole il meglio per la sua città.

Greta: Mi ha colpito l’intraprendenza di Francesco infatti ha fatto tante proposte al Comune, per migliorare la situazione in città sulla raccolta dei rifiuti. Anche se su alcune sue idee stanno ancora lavorando lui non si arrende e va avanti!

