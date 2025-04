Home

Incontro in Prefettura sulla nuova bioraffineria, il resoconto di Cgil e Uil

25 Aprile 2025

25 Aprile 2025

Incontro in Prefettura sulla nuova bioraffineria, il resoconto di Cgil e Uil

Livorno 25 aprile 2025

Di seguito il resoconto dei sindacati Cgil e Uil dell’incontro sulla bioraffineria tenutosi in Prefettura

Cgil Provincia di Livorno:

Si è svolto presso la Prefettura di Livorno un incontro istituzionale che ha visto la partecipazione delle amministrazioni locali di Livorno e Collesalvetti, delle parti sociali (CGIL, CISL, UIL e le Categorie interessate) e delle associazioni datoriali, per discutere i prossimi passi in merito alla realizzazione della nuova bioraffineria, recentemente autorizzata in via definitiva dal Ministero dell’Ambiente.

Con l’autorizzazione ottenuta, si passa dalla fase di attesa alla gestione concreta dei processi di realizzazione. Un passaggio cruciale che chiama tutti gli attori coinvolti – istituzioni, imprese e lavoratori – a un ruolo attivo e coordinato. L’incontro odierno si è contraddistinto per l’approccio aperto e costruttivo del Prefetto, che ha saputo trasformare il momento di ascolto in una vera e propria agorà, luogo di confronto ma anche di azione concreta.

I rappresentanti sindacali hanno espresso apprezzamento per l’importante notizia dell’autorizzazione ministeriale, sottolineando al tempo stesso la necessità di affrontare con responsabilità e strumenti adeguati le sfide che il cantiere porterà con sé. In tal senso, è stata ribadita la richiesta di definire un protocollo di intesa, che possa fungere da base per un tavolo permanente e una cabina di regia su temi di fondamentale importanza:

• La sicurezza sul lavoro, considerata una priorità assoluta e non negoziabile

• La tutela dell’occupazione, della presenza delle maestranze e del governo dell’indotto

Il Prefetto si è impegnato a coinvolgere attivamente la Regione Toscana e le forze politiche per rafforzare la rete istituzionale a supporto del progetto.

Nei prossimi giorni prenderanno corpo le prime attività di cantiere. I fornitori sono già stati contrattualizzati e, con l’avvio dei lavori, si prevede un progressivo aumento del personale in appalto, dopo i mesi di fermo impianti a partire da gennaio che avevano causato un impoverimento dell’indotto.

È stato inoltre ribadito l’impegno a garantire i livelli occupazionali dichiarati e il mantenimento della capacità lavorativa dell’area. Confindustria ha accolto con favore la proposta di un tavolo permanente e si è detta disponibile a valutare positivamente la stesura di un protocollo di intesa, a garanzia di un percorso condiviso e responsabile.

Durante l’incontro è inoltre emerso un importante sviluppo: Toscopetrol ed Eni stanno definendo un accordo di collaborazione che consentirà la ripresa delle attività produttive di Toscopetrol, con la conseguente chiusura della cassa integrazione per i lavoratori attualmente coinvolti.

Sindacato UIL, Massimo Marino:

Si è tenuto in Prefettura a Livorno l’incontro convocato dal Prefetto con le Organizzazioni Sindacali CGIL CISL UIL Livorno, per discutere della vertenza e del futuro della raffineria Eni di stagno. Accogliamo positivamente la notizia che il Ministero dell’Ambiente ha dato l’autorizzazione definitiva per la realizzazione della Bioraffineria.

Come UIL è stato presente il Coordinatore di Livorno Massimo Marino che ha ribadito quanto in questi anni abbia inciso lo smantellamento occupazionale soprattutto dell’indotto, con ricadute gravissime su centinaia di famiglie che oltretutto si trovano a vivere in un’Area di Crisi Complessa come la nostra. Marino, in rappresentanza anche delle categorie UIL dell’indotto, ha sottolineato che è fondamentale un’inversione di tendenza a tutela di tutta l’occupazione e di sincronizzare tutti i tavoli Istituzionali e di Governo, per un’azione coordinata ed efficace che riguardi anche la riqualificazione professionale a fronte dei nuovi processi produttivi.

Il Prefetto si è dichiarato favorevole a questa azione coordinata, disponibile ad una cabina di regia che attenzioni in modo particolare il tema dell’indotto quale tessuto sociale più esposto. Come Uil abbiamo apprezzato l’attenzione che il Prefetto di Livorno sta dedicando alla vertenza Eni e ai temi sociali che abbiamo esposto.

