Home

Cronaca

Incontro Iren Eni, Usb in piazza: “cittadini e lavoratori meritano risposte”

Cronaca

20 Febbraio 2025

Incontro Iren Eni, Usb in piazza: “cittadini e lavoratori meritano risposte”

Livorno 20 febbraio 2025 Incontro Iren Eni, Usb in piazza: “cittadini e lavoratori meritano risposte”

Ieri davanti al Cisternino di Città, durante la visita dei vertici di Eni, il sindacato USB ha organizzato una manifestazione per chiedere chiarezza sul futuro del servizio idrico pubblico e sulla gestione di ASA. Secondo USB, “i lavoratori e i cittadini hanno bisogno di risposte” riguardo alle intenzioni di Iren, che già in passato avrebbe mostrato la volontà di acquisire il 51% di ASA, azienda che per anni è stata “il fiore all’occhiello dei Comuni di Livorno e provincia”.

Per il sindacato, l’obiettivo di Iren non sarebbe solo la gestione dell’acqua, ma anche un’influenza sulla gestione del gas e dei rifiuti, “approfittando della crisi di AAMPS”. Secondo USB, Iren vorrebbe entrare nel mercato livornese in maniera “prepotente”, per poi estendere la sua influenza in altre città toscane. “Perché non organizzare un incontro aperto con tutti i lavoratori per spiegare il piano industriale di ASA?” si chiede il sindacato. “E visto che si parla di un’azienda pubblica, perché questi incontri non vengono aperti anche ai cittadini?”.

USB denuncia che anche l’incontro odierno si è svolto “a numero chiuso”, senza la possibilità di un vero confronto pubblico. “Forse sarebbe stato meglio organizzarlo fuori dall’orario lavorativo, così da permettere la partecipazione di tutti gli interessati” aggiunge il sindacato, criticando la politica di Iren che, a suo dire, “ha già più volte dimostrato di fare distinzioni tra classi lavorative”.

Per USB, la questione principale riguarda il futuro del servizio idrico pubblico: “Cosa è venuta a fare la dirigenza di Iren e cosa accadrà alla nostra acqua pubblica? Quali interventi sono previsti per le reti idriche e le tubazioni ormai logore? Perché si continua ad appaltare e subappaltare invece di investire direttamente nei lavoratori?”. Il sindacato chiede inoltre di fare luce sul piano di risanamento di ASA e sugli impianti del gas, oltre a denunciare il mancato investimento negli ultimi anni.

Secondo USB, “Iren in ASA ha sempre avuto il potere decisionale, pur possedendo solo il 40% delle quote”. Il sindacato cita un dossier del Movimento 5 Stelle, in cui si legge: “Va osservato che detenere il 51% di una società partecipata non è garanzia di influire effettivamente sulle scelte strategiche di gestione, sia per la perdita di know-how da parte degli enti locali, sia per le limitazioni imposte al momento dell’ingresso del socio privato”.

USB ribadisce la necessità di un confronto trasparente: “Cittadini e lavoratori meritano e pretendono delle risposte”. Il sindacato invita tutte le forze politiche a scendere in campo per discutere apertamente del futuro del servizio idrico e delle scelte strategiche per la città.

Qui il comunicato integrale di USB Livorno

 

Incontro Iren Eni, Usb in piazza: “cittadini e lavoratori meritano risposte”