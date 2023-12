Home

30 Dicembre 2023

Incontro natalizio con gli Ambasciatori Livornesi: un ponte tra la città e il mondo

Livorno, 30 dicembre 2023 – Incontro natalizio con gli Ambasciatori Livornesi: un ponte tra la città e il mondo

Grande partecipazione anche quest’anno all’incontro che il Comune di Livorno organizza nel periodo natalizio con gli Ambasciatori Livornesi nel Mondo.

All’evento, tenutosi nella sala del Consiglio Comunale giovedì 28 dicembre, erano presenti i livornesi che attualmente vivono e lavorano all’estero, ma anche coloro che hanno vissuto per un periodo della loro vita lontano dalla città labronica e che poi vi hanno fatto ritorno.

Un appuntamento molto sentito, durante il quale è stato illustrato lo stato dei lavori della Rete, che proseguono con sempre maggiore coinvolgimento e con la volontà di scambiarsi idee e suggerimenti per contribuire ad un miglioramento a 360 gradi della città.

Nell’occasione, è stato anche organizzato un workshop di Systemic Design curato dall’agenzia Hedron, finalizzato a identificare i problemi e le sfide del territorio cittadino ed individuare possibili soluzioni.

Fra le criticità maggiormente riscontrate sul territorio, emergono la viabilità e i trasporti, la necessità di riqualificare i luoghi storici, la mancanza di cultura sul valore di eccellenza e la qualità dei servizi e il bisogno di ridurre l’utilizzo della plastica.

Il sindaco Luca Salvetti ha personalmente consegnato le pergamene ai nuovi ambasciatori in modo da formalizzarne la nomina, sottolineando “quanto la città sia orgogliosa di menti brillanti che tengono alto il nome di Livorno all’estero” e al contempo “la volontà di creare quanto prima un programma triennale per organizzare e pianificare meglio il lavoro della Rete”.

La Rete degli Ambasciatori Livornesi nel Mondo, promossa dal Comune di Livorno nell’ambito del progetto Livornine2030, è stata lanciata nel 2021 con l’obiettivo di consolidare i legami della città con le migliaia di livornesi all’estero e per valorizzare la loro esperienza e le loro relazioni internazionali sia come strumento di marketing territoriale, sia per diffondere la cultura dell’innovazione tra i giovani livornesi.

Di seguito gli Ambasciatori ai quali il Sindaco ha consegnato la pergamena nel corso della cerimonia: Giancarlo Cesarello; Roberto Contini; Rutilio Duran; Gianfranco Franceschi; Giancarlo Sciascia; Luca Trovato e Fabio Vannozzi.

