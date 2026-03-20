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Incontro pubblico, il Consiglio di Zona 5 presenta tre nuovi progetti per Ardenza e i quartieri sud

Cronaca

20 Marzo 2026

Incontro pubblico, il Consiglio di Zona 5 presenta tre nuovi progetti per Ardenza e i quartieri sud

Livorno 20 marzo 2026 Incontro pubblico, il Consiglio di Zona 5 presenta tre nuovi progetti per Ardenza e i quartieri sud Incontro aperto a tutti i cittadini sabato 21 marzo dalle ore 17.00 al Circolo Arci Pizzi

Il Consiglio di Zona 5 promuove un incontro pubblico dedicato alla presentazione di alcuni importanti progetti in via di realizzazione che riguardano il quartiere di Ardenza e più in generale la zona sud della città di Livorno. L’incontro si svolgerà sabato 21 marzo alle ore 17.00 presso il circolo Arci Pizzi in via della Gherardesca 30.

L’iniziativa rappresenta un momento significativo di confronto con i cittadini e testimonia il lavoro costante che il Consiglio di Zona 5 porta avanti per valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico dei quartieri sud, rafforzandone l’identità e il legame con la comunità. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale sarà presente l’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo.

Tra i progetti che verranno illustrati nel corso dell’incontro vi è la realizzazione della nuova targa marmorea dedicata a Uberto Mondolfi, figura di grande rilievo nella storia cittadina e già Sindaco di Livorno. La targa, realizzata con il contributo del Consiglio di Zona 5 e del Comune di Livorno, sarà collocata nell’omonima via all’angolo con Piazza Sforzini, nello stesso punto dove si trovava la precedente, caduta negli anni scorsi lasciando un vuoto simbolico e materiale nel palazzo. La presenza di Massimo Bianchi, già vicesindaco e appassionato della storia della città offrirà l’occasione per ricordare la figura di Mondolfi e ripercorrere alcuni momenti della sua vita, profondamente segnata dalla drammatica stagione del ventennio novecentesco.

Nel corso dell’evento verrà inoltre presentato il progetto per la realizzazione di due pannelli storico-turistici che saranno installati presso la Rotonda di Ardenza in collaborazione con la coop Agave, con l’obiettivo di valorizzare e rendere maggiormente fruibile la storia del territorio. I pannelli illustreranno, attraverso immagini e descrizioni, due elementi significativi della memoria del luogo: la “peschiera” di origine romana ancora visibile nelle acque antistanti la zona del Gabbiano e la storia della Rotonda di Ardenza, arricchita da una fotografia d’epoca che mostra l’area quando erano ancora presenti la Torre dei Finanzieri e la Villa Boretti.

L’incontro sarà anche l’occasione per distribuire ai presenti il volume “Dal Mare al Colle”, realizzato in compartecipazione con il Comune di Livorno. Il libretto raccoglie i contributi e le immagini dei relatori che negli anni hanno animato il ciclo di conferenze organizzato ad Ardenza dal Consiglio di Zona 5. I testi sono a cura dei geologi Libero Michelucci e Alessandro Ciampalini, dell’architetto Riccardo Ciorli, del professor Roberto Branchetti e del professor Silvestro Raffone.

Attraverso iniziative come questa il Consiglio di Zona 5 conferma il proprio impegno nel promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della storia e delle peculiarità dei quartieri sud di Livorno, coinvolgendo cittadini, studiosi e istituzioni in un percorso condiviso di crescita culturale e di attenzione al territorio.